Росіяни масово мінують Херсон із дронів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На вулицях Херсона усе частіше виявляють протипіхотні міни-пелюстки. Російські окупанти розкидують їх із дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Зазначається, що через специфічний вигляд ці небезпечні вибухові пристрої складно розпізнати і вони легко маскуються серед трави і листя.

Також ці міни здатні самоліквідуватися у будь-який момент або вибухнути при найменшому дотику.

"Тому при виявленні міни-пелюстки ПФМ-1 – не чіпайте, не переміщуйте та не намагайтесь знешкодити її самостійно. Необхідно обережно відійти на безпечну відстань, позначити місце знахідки та викликати фахівців ДСНС або поліції за номерами 101 або 102", – попереджають у Херсонській ОВА.

