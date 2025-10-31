19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 19:12

В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы

31 октября 2025, 19:12
Читайте також українською мовою
фото: полиция Житомирской области
Читайте також
українською мовою

31 октября в лесных массивах на севере Житомирской области в результате наезда транспортных средств на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое получили травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Предварительно известно, что в обоих случаях местные жители приехали на заминированные территории, самовольно изменив определенные маршруты.

В первом случае люди двигались на автомобиле УАЗ вдоль государственной границы для запланированной вырубки леса. Однако они сменили маршрут и заехали за предупредительные обозначения на местности. В конце концов автомобиль наткнулся на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. В результате инцидента погибли пятеро мужчин. Еще двое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В этот же день в полицию поступило сообщение о еще одном взрыве в лесном массиве. Предварительно известно, что 55-летний и 32-летний жители Коростенщины во время перевозки лесопродукции на автомобили ЗИЛ наехали на мину. В результате взрыва младший из мужчин получил телесные повреждения.

Напомним, недавно мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области, когда его пытались задержать правоохранители. В результате взрыва погибли несколько человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область мина авто гибель фото полиция лес
На Житомирщине легковушка протаранила мотоцикл: пострадали двое несовершеннолетних
31 октября 2025, 15:22
Бил и обижал сожительницу: 42-летнему жителю Житомирщины грозит до 2 лет заключения
31 октября 2025, 14:45
Смертельное ДТП в Житомирской области: пешеход попал под колеса грузовика
30 октября 2025, 11:56
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Исчезли" более полутора миллионов: в Одесской области разоблачили хищение средств на закупках для ВСУ
31 октября 2025, 19:40
Оккупанты принудительно депортировали их в РФ: Украине удалось вернуть еще одну группу детей и подростков, среди них - сироты
31 октября 2025, 19:25
У Труханова просят Офис президента предоставить указ о прекращении его гражданства
31 октября 2025, 19:03
Во Львове врачи спасли 16-летнюю девушку с редкой опухолью
31 октября 2025, 18:59
Забрал деньги и исчез: в Житомирской области получил приговор псевдопродавец гаджетов
31 октября 2025, 18:55
Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения
31 октября 2025, 18:29
Украинские пограничники сняли положительное видео по случаю Хэллоуина
31 октября 2025, 17:59
На Полтавщине мужчина ударил сожительницу во время ссоры: она не выжила
31 октября 2025, 17:25
Переписывалась с дядей из "ДНР": в Днепре судили агентку РФ, которая "сливала" данные ВСУ
31 октября 2025, 16:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »