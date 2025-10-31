В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы

фото: полиция Житомирской области

31 октября в лесных массивах на севере Житомирской области в результате наезда транспортных средств на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое получили травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Предварительно известно, что в обоих случаях местные жители приехали на заминированные территории, самовольно изменив определенные маршруты.

В первом случае люди двигались на автомобиле УАЗ вдоль государственной границы для запланированной вырубки леса. Однако они сменили маршрут и заехали за предупредительные обозначения на местности. В конце концов автомобиль наткнулся на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. В результате инцидента погибли пятеро мужчин. Еще двое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В этот же день в полицию поступило сообщение о еще одном взрыве в лесном массиве. Предварительно известно, что 55-летний и 32-летний жители Коростенщины во время перевозки лесопродукции на автомобили ЗИЛ наехали на мину. В результате взрыва младший из мужчин получил телесные повреждения.

Напомним, недавно мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области, когда его пытались задержать правоохранители. В результате взрыва погибли несколько человек.