Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпровському районі Херсона 13 листопада на російських мінах типу "пелюстка" підірвалися два авто швидкої допомоги

Про це передає RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

"Перша бригада "екстренки" наїхала на міну о 03:00, коли евакуйовувала хворого. Інша – близько 05:00 під час виїзду на виклик", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок детонації в обох автівках пошкоджені колеса. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 31 жовтня на Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах. Загинули пʼятеро людей, ще троє отримали травми.