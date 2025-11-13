У Херсоні на російських мінах підірвалися дві "швидкі"
У Дніпровському районі Херсона 13 листопада на російських мінах типу "пелюстка" підірвалися два авто швидкої допомоги
Про це передає RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.
"Перша бригада "екстренки" наїхала на міну о 03:00, коли евакуйовувала хворого. Інша – близько 05:00 під час виїзду на виклик", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок детонації в обох автівках пошкоджені колеса. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 31 жовтня на Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах. Загинули пʼятеро людей, ще троє отримали травми.
