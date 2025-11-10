08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
09:59  10 ноября
Иностранец ранил ножом посетителя столичного клуба – полиция задержала нападающего
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2025, 08:27

В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек, еще семеро ранены

10 ноября 2025, 08:27
Читайте також українською мовою
фото: wikimapia
Читайте також
українською мовою

Вражеская армия продолжает обстреливать жилые кварталы населенных пунктов области

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В течение 9 ноября под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 28 населенных пунктов Херсонской области.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области. В частности, повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредилили админздания, сотовую башню и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще семеро – получили ранения.

Напомним, днем 9 ноября российские войска совершили массированную атаку по Роменской громаде в Сумской области. В результате ударов возникли масштабные пожары – горели складские помещения и транспортные средства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Херсонская область погибший пострадавшие
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Оставила 7-месячного сына одного на 5 дней: в Киеве будут судить 17-летнюю мать
10 ноября 2025, 11:51
ДТП в центре Житомира: погиб иностранец и 17-летняя пассажирка, еще две девушки – в больнице
10 ноября 2025, 11:45
В Киеве произошел пожар в пятиэтажке: спасатели предотвратили трагедию
10 ноября 2025, 11:29
В Сумской области саперы обезвредили российский "шахед" с противотанковыми минами
10 ноября 2025, 11:18
Галущенко и Гринчук могут лишиться должностей: соответствующие инициативы уже в Парламенте
10 ноября 2025, 11:09
Россияне утром обстреляли Херсон: в ОВА показали последствия
10 ноября 2025, 11:02
Депутатка Киевсовета предстанет перед судом за присвоение 300 000 грн
10 ноября 2025, 10:58
Скрытая мобилизация в России: "резервисты" уйдут на фронт через несколько месяцев
10 ноября 2025, 10:48
Заместитель генпрокурора Вдовиченко имеет родственные связи с Россией – ЦПК
10 ноября 2025, 10:39
1000 часов аудиозаписей: в НАБУ подтвердили обыски в сфере энергетики
10 ноября 2025, 10:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »