фото: wikimapia

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В течение 9 ноября под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 28 населенных пунктов Херсонской области.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области. В частности, повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредилили админздания, сотовую башню и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще семеро – получили ранения.

Напомним, днем 9 ноября российские войска совершили массированную атаку по Роменской громаде в Сумской области. В результате ударов возникли масштабные пожары – горели складские помещения и транспортные средства.