Российский удар по Херсону: 50-летняя женщина в больнице
Сегодня, 31 октября, около 10:15 российские войска атаковали Центральный район Херсона, пострадала женщина
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате обстрела ранения получила 50-летняя женщина. По данным медиков, у нее минно-взрывная травма и обломочное ранение ноги.
В момент удара женщина находилась в помещении.
Напомним, в среду, 29 октября, россияне с временно оккупированного левобережья обстреляли медучреждение в Днепровском районе Херсона. Пострадали девять человек, среди них четверо детей и трое медработников.
