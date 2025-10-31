Российский удар по Херсону: 50-летняя женщина в больнице

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 31 октября, около 10:15 российские войска атаковали Центральный район Херсона, пострадала женщина

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела ранения получила 50-летняя женщина. По данным медиков, у нее минно-взрывная травма и обломочное ранение ноги.

В момент удара женщина находилась в помещении.

Напомним, в среду, 29 октября, россияне с временно оккупированного левобережья обстреляли медучреждение в Днепровском районе Херсона. Пострадали девять человек, среди них четверо детей и трое медработников.