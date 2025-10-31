Фото: полиция

За прошедшие сутки и ночью 31 октября вражеская армия нанесла очередные удары по городу Сумы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры – помещение АЗС, железнодорожного вокзала, кислородная станция, тепловоз, общежитие и три многоэтажных дома. Кроме того, повреждены четыре легковых автомобиля.

Пострадали 15 человек, в том числе четверо детей. Все они получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медпомощь.

На местах происшествия работают полицейские, взрывотехники и спасатели. Правоохранители фиксируют последствия вражеских ударов.

Напомним, ночью 31 октября российская армия совершила серию ударов по жилищному сектору и инфраструктуре города Сумы. В результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – четверо детей.