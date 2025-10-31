Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях

Иллюстративное фото: "Укрзализныця"

Этой ночью враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

В Сумах пострадало пассажирское депо: повреждены и уничтожены хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.

Для обеспечения перевозок пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев оперативно подали подменные вагоны и поезд отправился по графику.

Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой – поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск курсирует измененным маршрутом. Делается все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика.

По предварительной информации, никто не пострадал – все работники вовремя перешли к укрытиям.

Напомним, ночью 31 октября российская армия совершила серию ударов по жилищному сектору и инфраструктуре города Сумы. По предварительной информации, в результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – четверо детей.