Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях
Этой ночью враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
В Сумах пострадало пассажирское депо: повреждены и уничтожены хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.
Для обеспечения перевозок пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев оперативно подали подменные вагоны и поезд отправился по графику.
Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой – поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск курсирует измененным маршрутом. Делается все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика.
По предварительной информации, никто не пострадал – все работники вовремя перешли к укрытиям.
Напомним, ночью 31 октября российская армия совершила серию ударов по жилищному сектору и инфраструктуре города Сумы. По предварительной информации, в результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – четверо детей.