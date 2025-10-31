08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
07:39  31 октября
Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 08:45

Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях

31 октября 2025, 08:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: "Укрзализныця"
Читайте також
українською мовою

Этой ночью враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

В Сумах пострадало пассажирское депо: повреждены и уничтожены хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.

Для обеспечения перевозок пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев оперативно подали подменные вагоны и поезд отправился по графику.

Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой – поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск курсирует измененным маршрутом. Делается все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика.

По предварительной информации, никто не пострадал – все работники вовремя перешли к укрытиям.

Напомним, ночью 31 октября российская армия совершила серию ударов по жилищному сектору и инфраструктуре города Сумы. По предварительной информации, в результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – четверо детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Укрзализныця поезд обстрелы Харьковская область Сумская область российская армия маршрут
Враг обстрелял Запорожье и районы области: три погибших, 29 раненых
31 октября 2025, 08:08
Обстрелы на Днепропетровщине: ночью было громко в Днепре и двух районах
31 октября 2025, 07:42
За час – десять дронов: Россия ударила по Сумам, есть пострадавшие
31 октября 2025, 07:02
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Ровенской области двухлетний ребенок отравился угарным газом
31 октября 2025, 08:38
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября 2025, 08:29
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
31 октября 2025, 08:24
В Киеве ликвидировали масштабный пожар в офисном здании на Соломенке
31 октября 2025, 08:12
Враг обстрелял Запорожье и районы области: три погибших, 29 раненых
31 октября 2025, 08:08
Из-за российской атаки в Сумах пострадали 11 человек, среди них – четверо детей
31 октября 2025, 07:58
На Хмельнитчине в лобовом ДТП погибли оба водителя
31 октября 2025, 07:55
На Волыни ночью легковушка вылетела в кювет и перевернулась: двое пострадавших
31 октября 2025, 07:50
Обстрелы на Днепропетровщине: ночью было громко в Днепре и двух районах
31 октября 2025, 07:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Вадим Денисенко
Все блоги »