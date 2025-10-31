Російський удар по Херсону: 50-річна жінка у лікарні
Сьогодні, 31 жовтня, близько 10:15 російські війська атакували Центральний район Херсона, постраждала жінка
Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок обстрілу поранення отримала 50-річна жінка. За даними медиків, у неї мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги.
На момент удару жінка перебувала у приміщенні.
Нагадаємо, в середу, 29 жовтня, росіяни з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли медзаклад у Дніпровському районі Херсона. Постраждали дев'ятеро людей, серед них – четверо дітей та троє медпрацівників.
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
