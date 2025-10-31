Російський удар по Херсону: 50-річна жінка у лікарні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 31 жовтня, близько 10:15 російські війська атакували Центральний район Херсона, постраждала жінка

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранення отримала 50-річна жінка. За даними медиків, у неї мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги.

На момент удару жінка перебувала у приміщенні.

Нагадаємо, в середу, 29 жовтня, росіяни з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли медзаклад у Дніпровському районі Херсона. Постраждали дев'ятеро людей, серед них – четверо дітей та троє медпрацівників.