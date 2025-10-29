Вже дев'ятеро поранених після артобстрілу дитячої лікарні в Херсоні

Фото: Прокуратура України

У Херсоні внаслідок російського обстрілу дитячої лікарні постраждали дев'ятеро людей, серед них – четверо дітей та троє медпрацівників

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"Ворог відкрив артилерійський вогонь по дитячій лікарні у Херсоні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо всіх постраждалих ще уточнюється.

Будівлі лікарні зазнали значних руйнувань, вибухова хвиля пошкодила прилеглі споруди.

Прокуратура та слідчі фіксують сліди обстрілу та збирають докази чергового порушення міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, в середу, 29 жовтня, близько 9:20 росіяни з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли медзаклад у Дніпровському районі Херсона. Було відомо, що внаслідок обстрілу поранені троє медиків та дитина.