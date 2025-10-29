Ілюстративне фото: oblzdrav.mk.gov.ua

В середу, 29 жовтня, близько 9:20 росіяни з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли медзаклад у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу поранені троє медиків та дитина. Дві жінки, 56 і 66 років, у стані середньої тяжкості – у них діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення. 41-річний чоловік отримав тяжкі ушкодження – крім мінно-вибухової травми, у нього поранення голови та грудної клітки.

Девʼятирічна дівчинка дістала легкі ушкодження – мінно-вибухову та поранення ноги.

Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 29 жовтня російські війська атакували Україну 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 10 локаціях.