Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: влада показала наслідки
У вівторок, 28 жовтня, приблизно о 4:30 російські окупанти почали прицільно бити по житлових будинках у Центральному районі Херсона
Про це передає RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.
Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та авто. Інформації про постраждалих немає.
На місця "прильотів" виїхали соцпрацівники та комунальники для ліквідації наслідків обстрілу та допомоги мешканцям.
Ворожі війська завдавали ударів з тимчасово окупованого лівобережжя.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Херсона 27 жовтня загинула жінка.
