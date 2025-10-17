РФ серйозно пошкодила будівлю краєзнавчого музею у Херсоні
Росіяни цілеспрямовано нищать Херсонський обласний краєзнавчий музей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку музею у Фейсбуці.
"Путінські вандали упродовж останніх трьох тижнів ведуть прицільний вогонь по будівлі Херсонського обласного краєзнавчого музею. Унікальний осередок історії та пам’яті українського Півдня зазнав численних пошкоджень – третина будівлі зруйнована вщент, пробито дах, пошкоджені стіни", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час тимчасової окупації з музею викрали тисячі унікальних експонатів, безцінних свідків української історії та культури.
Як повідомлялось, армія РФ обстріляла Херсонський художній музей. В музеї було вибито вікна та пошкоджено стіни.
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в ХерсоніВсі новини »
17 жовтня 2025, 12:06У Херсоні дрон скинув вибухівку біля тролейбуса: пасажири не постраждали
15 жовтня 2025, 10:38
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Українці активно купують квитки на потяг з Києва до Бухареста
17 жовтня 2025, 18:59На Київщині біля річки Десна знайшли бойову частину російської ракети Х-69
17 жовтня 2025, 18:56Небезпечна знахідка: у Кривому Розі серед вулиці лежить дрон
17 жовтня 2025, 18:55На трасі Київ–Одеса перекинувся мікроавтобус: 8 постраждалих, серед них важко поранені
17 жовтня 2025, 18:44У Києві легковик відкинуло на тротуар – постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей
17 жовтня 2025, 18:29У Тернополі поліцейські врятували неадекватну жінку, яка бігала по дорозі
17 жовтня 2025, 18:20У Мукачеві взяли під варту 32-річного водія, який збив насмерть пішохода у лютому 2024 року
17 жовтня 2025, 18:06На Рівненщині чоловік заробляв на наркотиках
17 жовтня 2025, 17:55У 2023 році українці заробили на Onlyfans понад 130 млн доларів
17 жовтня 2025, 17:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »