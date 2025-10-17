РФ серйозно пошкодила будівлю краєзнавчого музею у Херсоні

фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку музею у Фейсбуці.

"Путінські вандали упродовж останніх трьох тижнів ведуть прицільний вогонь по будівлі Херсонського обласного краєзнавчого музею. Унікальний осередок історії та пам’яті українського Півдня зазнав численних пошкоджень – третина будівлі зруйнована вщент, пробито дах, пошкоджені стіни", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час тимчасової окупації з музею викрали тисячі унікальних експонатів, безцінних свідків української історії та культури.

Як повідомлялось, армія РФ обстріляла Херсонський художній музей. В музеї було вибито вікна та пошкоджено стіни.