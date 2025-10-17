16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
13:50  17 жовтня
На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
17 жовтня 2025, 18:08

РФ серйозно пошкодила будівлю краєзнавчого музею у Херсоні

17 жовтня 2025, 18:08
фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей
Росіяни цілеспрямовано нищать Херсонський обласний краєзнавчий музей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку музею у Фейсбуці.

"Путінські вандали упродовж останніх трьох тижнів ведуть прицільний вогонь по будівлі Херсонського обласного краєзнавчого музею. Унікальний осередок історії та пам’яті українського Півдня зазнав численних пошкоджень – третина будівлі зруйнована вщент, пробито дах, пошкоджені стіни", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час тимчасової окупації з музею викрали тисячі унікальних експонатів, безцінних свідків української історії та культури.

Як повідомлялось, армія РФ обстріляла Херсонський художній музей. В музеї було вибито вікна та пошкоджено стіни.

