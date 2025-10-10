Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: в МВА показали наслідки
В четвер, 9 жовтня, близько 16:00 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона
Про це повідомляє пресслужба Херсонської МВА, передає RegioNews.
Два ворожі снаряди влучили в житлову багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без постраждалих.
На фото – наслідки обстрілу.
Також в МВА зазначили, що до лікарні звернувся 65-річний чоловік, який потрапив під обстріл у Корабельному районі Херсона вчора близько 14:30.
Медики діагностували у постраждалого вибухову травму та контузію. Чоловіку надали необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 28 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще шестеро поранені.
