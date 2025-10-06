Ілюстративне фото

У Херсонській області будуть судити 24-річного чоловіка. Він зґвалтував малолітню дитину

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що у 2022 році чоловік заманив малолітню сестру друга до чужої квартири. За цією квартирою він тимчасово наглядав. Дівчинку він покликав із собою під приводом прогулянки, щоб доглядати за квітами. Коли вони залишились наодинці, він її зґвалтував.

Мати помітила зміни в поведінці доньки. Коли жінка поспілкувалась з дитиною, то одразу звернулась до правоохоронців.

Тепер ґвалтівнику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, раніше у Києві до 11 років ув'язнення засудили колишнього дільничного, який ґвалтував малолітню дитину. Для того, щоб дівчинка мовчала, злочинець погрожував "посадити її батьків у в'язницю".