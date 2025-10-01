Фото: Нацполіція

У Харківській області продовжують евакуювати людей із небезпечних прифронтових населених пунктів. Правоохоронці розповіли, як вони евакуювали ще двох жителів з селища Приколотне

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Офіцер громади спільно з волонтерами благодійної організації вивезли 55-річного чоловіка та 85-річну жінку з селища Приколотне Вільхуватської громади. Жінка сама зверталась до місцевої влади з проханням вивезти її до більш безпечного місця. Чоловік звертався до правоохоронців.

Їм допомогли зібрати найнеобхідніші речі, надали транспорт і вивезли у більш безпечне місце. Тих, хто хоче евакуюватися, закликають звертатися до відділень поліції або за такими номерами: 0-800-33-92-91, 102.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області в 9 населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, залишаються ще 280 дітей.