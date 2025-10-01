16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 23:30

На Харківщині продовжується евакуація: врятували ще кількох жителів

01 жовтня 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харківській області продовжують евакуювати людей із небезпечних прифронтових населених пунктів. Правоохоронці розповіли, як вони евакуювали ще двох жителів з селища Приколотне

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Офіцер громади спільно з волонтерами благодійної організації вивезли 55-річного чоловіка та 85-річну жінку з селища Приколотне Вільхуватської громади. Жінка сама зверталась до місцевої влади з проханням вивезти її до більш безпечного місця. Чоловік звертався до правоохоронців.

Їм допомогли зібрати найнеобхідніші речі, надали транспорт і вивезли у більш безпечне місце. Тих, хто хоче евакуюватися, закликають звертатися до відділень поліції або за такими номерами: 0-800-33-92-91, 102.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області в 9 населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, залишаються ще 280 дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація поліція Харківська область
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Яка середня зарплата в Україні: Дніпропетровщина в лідерах
01 жовтня 2025, 22:50
У Балаклії внаслідок обстрілу загинула одна людина, травми отримали п’ятеро осіб
01 жовтня 2025, 21:36
У Києві затримали чоловіка, який палив авто на замовлення
01 жовтня 2025, 21:20
Чорнобильська АЕС в темряві: що відомо про наслідки обстрілу Славутича
01 жовтня 2025, 21:06
На Дніпропетровщині затримали 31-річного чоловіка за вбивство 64-річного мешканця гуртожитку
01 жовтня 2025, 20:51
Помер співзасновник гурту "Піккардійська терція", який виконав легендарну "Пливе кача"
01 жовтня 2025, 20:50
На Київщині 55-річний посадовець привласнив майже 830 тис. грн з місцевих бюджетів – йому загрожує до 12 років
01 жовтня 2025, 20:41
На Запоріжжі українські військові знищили північнокорейські САУ "Коксан"
01 жовтня 2025, 20:35
Кабмін чітко визначив строки переведення військових: 72 години на виконання рішення
01 жовтня 2025, 20:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »