У Херсоні чоловік підірвався на міні "пелюстка": його госпіталізували

Ілюстративне фото: Армія Inform

Сьогодні, 22 вересня, у Дніпровському районі Херсона чоловік постраждав, підірвавшись на ворожій міні типу "пелюстка"

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"Близько 11:00 у Дніпровському районі Херсона на російські міні "пелюстка" підірвався чоловік", – йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху 58-річний херсонець отримав травми від детонації та уламкове поранення ноги.

Нині він у лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Довідка: міна "пелюстка" (ПФМ-1) – радянська протипіхотна міна у формі невеликого зеленого "листочка", майже непомітна у траві чи на ґрунті.

Спрацьовує навіть від незначного натискання, спричиняючи тяжкі поранення, найчастіше ампутацію стопи. Через схожість на іграшку становить особливу небезпеку для дітей.

Використання таких мін заборонене Оттавською конвенцією.

Нагадаємо, раніше у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

Читайте також: "Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків