Погибшему фермеру из Херсона просят присвоить звание Героя Украины

фото: Общественное Херсон / Александр Корняков

Как сообщает RegioNews, соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Президента Украины.

"После деоккупации правобережья Херсонщины [Александр Гордиенко – ред.] самостоятельно разминировал тысячи гектаров полей, откуда вывез более 5 тысяч противотанковых мин.

Впоследствии, чтобы продолжить работу на земле, спасал от обстрелов технику и работников. Он также боролся с вражескими дронами с помощью РЭБ и сбивал их ружьем. Он сбил более 200 русских дронов. Херсонщина называла его "Фермером Рембо" за ежедневное уничтожение дронов на полях", – говорится в тексте обращения.

Напомним, 58-летний Александр Гордиенко погиб утром 5 сентября в результате дроновой атаки РФ. Вражеский беспилотник попал в автомобиль.