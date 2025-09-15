15:59  15 сентября
Студентов-первокурсников, которые в течение 10 дней не посещали занятия, будут передавать ТЦК
15:47  15 сентября
В Киеве Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным авто: есть пострадавший
12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2025, 18:39

Погибшему фермеру из Херсона просят присвоить звание Героя Украины

15 сентября 2025, 18:39
Читайте також українською мовою
фото: Общественное Херсон / Александр Корняков
Читайте також
українською мовою

Дочь погибшего фермера из Херсона Александра Гордиенко просит посмертно присвоить отцу звание "Героя Украины"

Как сообщает RegioNews, соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Президента Украины.

"После деоккупации правобережья Херсонщины [Александр Гордиенко – ред.] самостоятельно разминировал тысячи гектаров полей, откуда вывез более 5 тысяч противотанковых мин.

Впоследствии, чтобы продолжить работу на земле, спасал от обстрелов технику и работников. Он также боролся с вражескими дронами с помощью РЭБ и сбивал их ружьем. Он сбил более 200 русских дронов. Херсонщина называла его "Фермером Рембо" за ежедневное уничтожение дронов на полях", – говорится в тексте обращения.

Напомним, 58-летний Александр Гордиенко погиб утром 5 сентября в результате дроновой атаки РФ. Вражеский беспилотник попал в автомобиль.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область петиции фермер гибель война Герой Украины
Ночной обстрел Херсона: в ГВА показали последствия
15 сентября 2025, 14:08
Папа Римский сделал заявление о войне в Украине
14 сентября 2025, 18:29
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
НАБУ ищет антикризисного пиарщика с зарплатой 10 тысяч гривен в день
15 сентября 2025, 20:09
В Житомирской области мужчина погиб под колесами поезда
15 сентября 2025, 20:07
В Харьковской области внедряют государственные инициативы помощи прифронтовым громадам
15 сентября 2025, 19:55
Аграрии с прифронтовых территорий Харьковщины могут получить бюджетную субсидию
15 сентября 2025, 19:50
У гражданина Узбекистана, проживающего в Тернополе, нашли автомат Калашникова и наркотики
15 сентября 2025, 19:39
Предпринимательницы Харьковщины могут получить 6 миллионов гривен на цифровую трансформацию бизнеса
15 сентября 2025, 19:35
В Полтаве столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие, в том числе ребенок
15 сентября 2025, 19:28
В Тернопольской области правоохранители задержали руководителя колледжа, который пообещал за деньги взять на работу мужчину и оформить ему отсрочку
15 сентября 2025, 19:19
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: есть раненые
15 сентября 2025, 19:17
Застрелили косулю: на Закарпатье у границы со Словакией пограничники задержали двух браконьеров
15 сентября 2025, 18:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »