Погибшему фермеру из Херсона просят присвоить звание Героя Украины
Дочь погибшего фермера из Херсона Александра Гордиенко просит посмертно присвоить отцу звание "Героя Украины"
Как сообщает RegioNews, соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Президента Украины.
"После деоккупации правобережья Херсонщины [Александр Гордиенко – ред.] самостоятельно разминировал тысячи гектаров полей, откуда вывез более 5 тысяч противотанковых мин.
Впоследствии, чтобы продолжить работу на земле, спасал от обстрелов технику и работников. Он также боролся с вражескими дронами с помощью РЭБ и сбивал их ружьем. Он сбил более 200 русских дронов. Херсонщина называла его "Фермером Рембо" за ежедневное уничтожение дронов на полях", – говорится в тексте обращения.
Напомним, 58-летний Александр Гордиенко погиб утром 5 сентября в результате дроновой атаки РФ. Вражеский беспилотник попал в автомобиль.