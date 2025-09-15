Загиблому фермеру з Херсонщини просять надати звання Героя України

фото: Суспільне Херсон / Олександр Корняков

Як передає RegioNews, відповідну петицію зареєстрували на сайті Президента України.

"Після деокупації правобережжя Херсонщини [Олександр Гордієнко – ред.] самотужки розмінував тисячі гектарів полів, звідки вивіз понад 5 тисяч протитанкових мін.

Згодом, щоб продовжити роботи на землі, рятував від обстрілів техніку й працівників. Він також боровся з ворожими дронами за допомогою РЕБ та збивав їх рушницею. Він збив понад 200 російських дронів. Херсонщина називала його "Фермером Рембо" за щоденне знищення дронів на полях", – йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, 58-річний Олександр Гордієнко загинув вранці 5 вересня внаслідок дронової атаки РФ. Ворожий безпілотник влучив у автомобіль.