15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15:47  15 вересня
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2025, 18:39

Загиблому фермеру з Херсонщини просять надати звання Героя України

15 вересня 2025, 18:39
Читайте также на русском языке
фото: Суспільне Херсон / Олександр Корняков
Читайте также
на русском языке

Донька загиблого фермера з Херсонщини Олександра Гордієнка просить посмертно надати батькові звання "Героя України"

Як передає RegioNews, відповідну петицію зареєстрували на сайті Президента України.

"Після деокупації правобережжя Херсонщини [Олександр Гордієнко – ред.] самотужки розмінував тисячі гектарів полів, звідки вивіз понад 5 тисяч протитанкових мін.

Згодом, щоб продовжити роботи на землі, рятував від обстрілів техніку й працівників. Він також боровся з ворожими дронами за допомогою РЕБ та збивав їх рушницею. Він збив понад 200 російських дронів. Херсонщина називала його "Фермером Рембо" за щоденне знищення дронів на полях", – йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, 58-річний Олександр Гордієнко загинув вранці 5 вересня внаслідок дронової атаки РФ. Ворожий безпілотник влучив у автомобіль.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область петиції фермер загибель війна Герой України
Нічний обстріл Херсона: в МВА показали наслідки
15 вересня 2025, 14:08
Папа Римський зробив заяву щодо війни в Україні
14 вересня 2025, 18:29
Всі новини »
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
У Сумській області чоловік найняв кілера, щоб вбити колишню коханну
15 вересня 2025, 20:39
НАБУ шукає антикризового піарника із зарплатнею 10 тисяч гривень на день
15 вересня 2025, 20:09
На Житомирщині чоловік загинув під колесами потяга
15 вересня 2025, 20:07
На Харківщині втілюють державні ініціативи допомоги прифронтовим громадам
15 вересня 2025, 19:55
Аграрії з прифронтових територій Харківщини можуть отримати бюджетну субсидію
15 вересня 2025, 19:50
У громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики
15 вересня 2025, 19:39
Підприємиці Харківщини можуть отримати 6 мільйонів гривень на цифрову трансформацію бізнесу
15 вересня 2025, 19:35
У Полтаві зіткнулися два авто: є постраждалі, зокрема дитина
15 вересня 2025, 19:28
На Тернопільщині правоохоронці затримали керівника коледжу, який пообіцяв за гроші взяти на роботу чоловіка і оформити йому відстрочку
15 вересня 2025, 19:19
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є поранені
15 вересня 2025, 19:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »