Фото: скриншот

Про це передає RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки: посічені стіни, пробиті стелі, вибиті вікна. На щастя, люди не постраждали.

Зранку на місцях "прильотів" працювали соцпрацівники та комунальники. Вони допомогли мешканцям та почали ліквідацію наслідків атаки.

Подробиці – у відео.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня російська армія атакувала Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.