Фото: скриншот

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Під ворожий вогонь потрапили торговельні кіоски.

"Для декого це стало домом після втрати будинку у передмісті. А ще декілька десятків містян втратили можливість утримувати свої родини. Їхні робочі місця армія країни-агресорки перетворила на згарище", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, вночі 9 вересня росіяни атакували ударними дронами Запоріжжя. Безпілотник влучив по приватному будинку, поранення дістала 66-річна жінка.

Момент атаки зафіксували камери відеоспостереження.