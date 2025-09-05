У Херсоні підліток підірвався на міні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Дніпровському районі Херсона 5 вересня на російській міні підірвався 13-річний хлопець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як зазначається, хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка".

Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

Зараз потерпілий перебуває у лікарні, за ним наглядають медики. Стан постраждалого хлопця оцінюється, як середньої тяжкості.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Херсоні знищували міни-"пелюстки", дистанційно розкидані російськими військовими. Повідомлення про мінування надійшло до поліції.