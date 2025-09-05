У Херсоні підліток підірвався на міні
В Дніпровському районі Херсона 5 вересня на російській міні підірвався 13-річний хлопець
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Як зазначається, хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка".
Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.
Зараз потерпілий перебуває у лікарні, за ним наглядають медики. Стан постраждалого хлопця оцінюється, як середньої тяжкості.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Херсоні знищували міни-"пелюстки", дистанційно розкидані російськими військовими. Повідомлення про мінування надійшло до поліції.
