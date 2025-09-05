На Херсонщині різко впала врожайність
Середня врожайність на Херсонщині за рік зменшилась удвічі
Як передає RegioNews, про це із посиланням на директора департаменту розвитку сільського господарства Херсонської ОДА Дмитро Юнусов повідомляє медіа "Вгору".
"Якщо брати середню урожайність по області, то вона дуже-дуже сумна. У півтора-два рази нижча, ніж торік. Хоча площі посівів збільшили. Минулого року посіяли 153 тис. гектарів всіх культур, а в цьому – 230 тис. гектарів", – повідомив він.
Юнусов зауважив, що значні площі посівів загинули через приморозки навесні та посуху влітку. Близько 20-30 тис. га соняшника будуть оформлені як загиблі.
