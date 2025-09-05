Фото: ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

За даними місцевих джерел, якісне зерно окупанти масово вивозять до Росії, тоді як на місці залишають лише кормове.

Фермерів примушують здавати врожай за заниженими цінами, після чого гауляйтери реалізують його через посередників за ринковою вартістю, привласнюючи різницю. У відповідь аграріям надають дотації, роблячи їх повністю залежними від окупаційної адміністрації.

Через неврожай та таку схему місцеві хлібозаводи залишилися без якісної сировини і змушені працювати на фуражі.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територях нестача пального стає більш критичною – на більшості заправок його взагалі немає. Інколи з'являється бензин А-92. Проте це все одно не продають більше ніж 50 літрів в одні руки.