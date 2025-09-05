Ілюстративне фото: поліція

У Херсоні з мікрорайону Корабел (Острів) вже евакуювали всіх дітей

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько в телеетері, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Посадовець зазначив, що процес евакуації триває постійно.

"З мікрорайону Корабел завдяки злагодженій роботі соціальних служб, комунальників, поліції, рятувальників, волонтерів вдалося вивезти майже 1700 жителів, серед них – 56 дітей", – розповів Шанько.

За інформацією очільника МВА, всіх дітей евакуювали, на території мікрорайону залишаються понад 220 людей.

Нагадаємо, у Донецькій області в громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишаються близько 17 тисяч цивільних, серед них – 34 дитини.