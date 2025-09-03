Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів історії

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Кремль докладає максимум зусиль до переписування минулого. Для школярів уже підготували новий єдиний підручник з "історії": з цього року його вивчатимуть у 5-7 класах, наступного – у 8-9", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паралельно вчителів зобов’язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.

Центр нацспротиву наголошує, що спроби окупантів стерти українську історичну пам'ять приречені на провал, а всі причетні до цього злочину будуть покарані.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни продовжують системну мілітаризацію українських дітей, готуючи їх до майбутньої мобілізації в армію РФ.