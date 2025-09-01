У Херсоні на будівництво "підземних шкіл" витратили майже 73 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На будівництво "підземних шкіл" в Херсонській міській громаді витратили вже 72,6 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Вгору".

Як зазначається, станом на серпень 2025 року в Херсонській міській громаді на будівництво "підземних шкіл", або як їх називають в офіційних документах "протирадіаційних укриттів", витратили 72 мільйони 627 тисяч 999 гривень 77 копійок.

Ці кошти виділені як дотації з державного бюджету місцевому.

Наразі у місті продовжується будівництво протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів.

Нагадаємо, у травні 2025 року армія РФ зруйнувала школу в Бериславі на Херсонщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.