У Херсоні на будівництво "підземних шкіл" витратили майже 73 млн грн
На будівництво "підземних шкіл" в Херсонській міській громаді витратили вже 72,6 млн грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Вгору".
Як зазначається, станом на серпень 2025 року в Херсонській міській громаді на будівництво "підземних шкіл", або як їх називають в офіційних документах "протирадіаційних укриттів", витратили 72 мільйони 627 тисяч 999 гривень 77 копійок.
Ці кошти виділені як дотації з державного бюджету місцевому.
Наразі у місті продовжується будівництво протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів.
Нагадаємо, у травні 2025 року армія РФ зруйнувала школу в Бериславі на Херсонщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.
