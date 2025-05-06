Российские войска разрушили школу в Бериславе
Сегодня днем, 6 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Берислав в Херсонской области. Под огнем была гражданская инфраструктура, в частности, школа
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Специалисты зафиксировали не менее шести "прилетов" по городу. Несколько вражеских снарядов попали в здание школы.
"По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Последствия обстрела - на фото", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 мая в селе Дудчаны Миловской общины на Херсонщине из-за атаки российских дронов сгорела школа.
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