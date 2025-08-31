Фото: полиция Херсонской области

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

В Центральном районе города артиллерия попала в парковую зону. В результате атаки погиб 74-летний мужчина, который находился на улице.

Артиллерийский обстрел в Херсоне

В Надднепрянском районе во время удара дрона пострадали трое полицейских. 37-летний сержант получил контузию и был госпитализирован. Двое его коллег в возрасте 33 и 29 лет получили легкие ранения, состояние здоровья стабильное.

Специалисты оказывают помощь пострадавшим

Днем в Херсоне другой ударный дрон попал в 62-летнего мужчину. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота и ноги.

Силы гражданской защиты на месте происшествия

В Корабельном районе БПЛА также ранил 45-летнего местного жителя. Мужчина получил минно-взрывную травму и сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Состояние пострадавших уточняется.

Напомним, в результате ночной атаки дронами на Одесскую область без света остались более 29 тысяч абонентов. Тогда была повреждена энергетическая инфраструктура и зафиксирован один пострадавший.