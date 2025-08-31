18:15  30 августа
Синоптики рассказали, каким будет последний день лета
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
31 августа 2025, 11:24

Россия обстреляла Херсон: есть погибший, четверо раненых, среди них полицейские

31 августа 2025, 11:24
Фото: полиция Херсонской области
Днем 31 августа Херсонская область снова подверглась массированным обстрелам со стороны российских войск

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

В Центральном районе города артиллерия попала в парковую зону. В результате атаки погиб 74-летний мужчина, который находился на улице.

Артиллерийский обстрел в Херсоне

В Надднепрянском районе во время удара дрона пострадали трое полицейских. 37-летний сержант получил контузию и был госпитализирован. Двое его коллег в возрасте 33 и 29 лет получили легкие ранения, состояние здоровья стабильное.

Специалисты оказывают помощь пострадавшим

Днем в Херсоне другой ударный дрон попал в 62-летнего мужчину. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота и ноги.

Силы гражданской защиты на месте происшествия

В Корабельном районе БПЛА также ранил 45-летнего местного жителя. Мужчина получил минно-взрывную травму и сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Состояние пострадавших уточняется.

Напомним, в результате ночной атаки дронами на Одесскую область без света остались более 29 тысяч абонентов. Тогда была повреждена энергетическая инфраструктура и зафиксирован один пострадавший.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
