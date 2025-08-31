18:15  30 серпня
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
10:02  31 серпня
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
10:27  31 серпня
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
31 серпня 2025, 11:24

Росія обстріляла Херсон: є загиблий, четверо поранених, серед них поліцейські

31 серпня 2025, 11:24
Фото: поліція Херсонської області
Вдень 31 серпня Херсонщина знову зазнала масованих обстрілів з боку російських військ

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

У Центральному районі міста артилерія влучила в паркову зону. Внаслідок атаки загинув 74-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Артилерійський обстріл у Херсоні

У Наддніпрянському районі під час удару дрона постраждали троє поліцейських. 37-річний сержант отримав контузію та був госпіталізований. Двоє його колег віком 33 та 29 років отримали легкі поранення, стан здоров'я стабільний.

Фахівці надають допомогу постраждалим

Вдень у Херсоні інший ударний дрон поцілив у 62-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями живота і ноги.

Сили цивільного захисту на місці події

У Корабельному районі БпЛА також поранив 45-річного місцевого жителя. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків. Стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронами на Одещину без світла залишилися понад 29 тисяч абонентів. Тоді було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та зафіксовано одного постраждалого.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
