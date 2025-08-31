Фото: поліція Херсонської області

Вдень 31 серпня Херсонщина знову зазнала масованих обстрілів з боку російських військ

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

У Центральному районі міста артилерія влучила в паркову зону. Внаслідок атаки загинув 74-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Артилерійський обстріл у Херсоні

У Наддніпрянському районі під час удару дрона постраждали троє поліцейських. 37-річний сержант отримав контузію та був госпіталізований. Двоє його колег віком 33 та 29 років отримали легкі поранення, стан здоров'я стабільний.

Фахівці надають допомогу постраждалим

Вдень у Херсоні інший ударний дрон поцілив у 62-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями живота і ноги.

Сили цивільного захисту на місці події

У Корабельному районі БпЛА також поранив 45-річного місцевого жителя. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків. Стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронами на Одещину без світла залишилися понад 29 тисяч абонентів. Тоді було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та зафіксовано одного постраждалого.