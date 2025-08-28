Звільнений з полону ексмер Херсона розповів, яку посаду йому пропонували росіяни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Звільнений із російського полону колишній мер Херсона Миколаєнко повідомив, що окупанти хотіли зробити його "губернатором"

Як передає RegioNews, про це він розповів в інтерв’ю виданню Мост.

За словами Володимира Миколаєнка, росіяни схиляли його до співпраці і хотіли зробити "губернатором".

Він також розповів, що його неодноразово били в полоні і він мав кілька переломів ребер. Також одного разу окупанти виводили його на розстріл.

Нагадаємо, 24 серпня 2025 року з російського полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого викрали окупанти у квітні 2022 року.