Звільнений з полону ексмер Херсона розповів, яку посаду йому пропонували росіяни
Звільнений із російського полону колишній мер Херсона Миколаєнко повідомив, що окупанти хотіли зробити його "губернатором"
Як передає RegioNews, про це він розповів в інтерв’ю виданню Мост.
За словами Володимира Миколаєнка, росіяни схиляли його до співпраці і хотіли зробити "губернатором".
Він також розповів, що його неодноразово били в полоні і він мав кілька переломів ребер. Також одного разу окупанти виводили його на розстріл.
Нагадаємо, 24 серпня 2025 року з російського полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого викрали окупанти у квітні 2022 року.
