Фото: иллюстративное

Об этом сообщила племянница экс-главы города Анна Коршун-Самчук в комментарии Общественному, передает RegioNews.

По ее словам, для всей семьи это стало настоящим праздником и неожиданным подарком к дню рождения матери Николаенко, который будут отмечать уже 25 августа. Она призналась, что близкие не могут сдержать эмоций, ведь ждали этого момента более трех лет. Жена бывшего мэра уже имела возможность услышать его голос. Первыми словами, которые прозвучали в телефонном разговоре, были: "Слава Украине".

Родные отмечают, что в настоящее время контакты с Николаенко ограничены. Они ждут возможности лично пообщаться с ним, однако уже точно знают – он находится на подконтрольной Украине территории.

Напомним, российские военные похитили Владимира Николаенко в апреле 2022 года. Накануне он получал угрозы от местных коллаборационистов. Долгое время о его местонахождении не было никакой информации. Только позже представители Международного комитета Красного Креста подтвердили, что он содержится в плену. Владимир Николаенко возглавлял Херсон в 2014-2020 годах и принимал активное участие в местном Евромайдане.

Ранее сообщалось, что в РФ сообщили о предложении Киеву об обмене гражданскими лицами в формате "31 на 31". Вероятно, РФ запросит 31 жителя Курской области, которые, по словам россиян, находятся на территории Украины.