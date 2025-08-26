07:30  26 серпня
26 серпня 2025, 07:56

Росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів

26 серпня 2025, 07:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Минулого тижня російські війська випустили по громадах Херсонщини майже 2000 безпілотників. Українські захисники знищили 77% з них

Такі цифри навів на брифінгу речник 30-го корпусу морської піхоти, старший лейтенант Павло Дрогаль, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його словами, окупанти цинічно атакують цивільне населення як у самому Херсоні, так і в громадах області. Лише за тиждень зафіксовано 448 обстрілів та 8 авіаударів.

Російські війська продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій, зазначив Дрогаль.

За словами речника, у зв'язку з погодними умовами минулого тижня кількість ворожих БПЛА дещо знизилась. Усього зафіксували 1964 випадки атак FPV-дронів, з них 612 – у межах Херсонської міської громади.

Завдяки роботі систем радіоелектронної боротьби та підрозділів ППО з 18 до 24 серпня були знищені або подавлені 1522 дрони, що, як зазначили в ОВА, становить 77% від загальної кількості.

Нагадаємо, ввечері 25 серпня на Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону. Він влучив у службовий автомобіль. Постраждалих доставили до лікарні.

