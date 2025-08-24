Фото: ілюстративне

Про це повідомила племінниця ексочільника міста Ганна Коршун-Самчук у коментарі Суспільному, передає RegioNews.

За її словами, для всієї родини це стало справжнім святом і неочікуваним подарунком до дня народження матері Миколаєнка, який відзначатимуть уже 25 серпня. Вона зізналася, що близькі не можуть стримати емоцій, адже чекали цього моменту понад три роки. Дружина колишнього мера вже мала змогу почути його голос. Першими словами, які пролунали у телефонній розмові, були: "Слава Україні".

Рідні зазначають, що наразі контакти з Миколаєнком обмежені. Вони очікують на можливість особисто поспілкуватися з ним, однак уже точно знають – він перебуває на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, російські військові викрали Володимира Миколаєнка у квітні 2022 року. Напередодні він отримував погрози від місцевих колаборантів. Довгий час про його місцеперебування не було жодної інформації. Лише пізніше представники Міжнародного комітету Червоного Хреста підтвердили, що він утримується в полоні. Володимир Миколаєнко очолював Херсон у 2014-2020 роках та брав активну участь у місцевому Євромайдані.

Раніше повідомлялося, у РФ повідомили про пропозицію Києву щодо обміну цивільними у форматі "31 на 31". Ймовірно, РФ запросить 31 жителя Курської області, які, за словами росіян, перебувають на території України.