20 серпня 2025, 14:13

Загрожує довічне: затримано агента РФ, який "наводив" ДРГ на Херсонщину

20 серпня 2025, 14:13
Фото: СБУ
Служба безпеки затримала у Херсоні ворожого агента, який готував розвідку для проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп на правобережжя області

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, затриманий мав зібрати детальну інформацію про прибережну зону біля Дніпра та систему охорони українських оборонних об'єктів.

Отримані розвіддані ворог планував використати для прориву ДРГ із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Після цього передові російські групи мали закріпитися на позиціях до підходу основних сил.

Зрадником виявився 37-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору російського ГРУ після публікації антиукраїнських коментарів у проросійських телеграм-каналах. Виконуючи завдання, він особисто обходив прибережну територію, фотографував оборонні позиції й збирав додаткову інформацію у місцевих мешканців під виглядом побутових розмов.

Кіберфахівці СБУ задокументували дії агента, після чого його затримали за місцем проживання. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, на Харківщині судили зрадника, який здавав окупантам сусідів. Здав росіянам навіть свого дядька та ще одного односельця, з яким посварився. Суд призначив зраднику покарання – ув'язнення на 10 років.

