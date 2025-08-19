Росіяни поранили дитину на Херсонщині: 11-річний хлопчик у лікарні
Сьогодні близько 10:00 російські війська із артилерії обстріляли житлові квартали села Чорнобаївка на Херсонщині
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждав 11-річний хлопчик, який саме йшов вулицею. Він отримав контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Першу допомогу дитині надали сусіди. Згодом бригада екстреної медичної допомоги доправила його до лікарні.
Хлопчик перебуває під наглядом лікарів, його стан контролюється.
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня армія РФ атакувала Україну 280-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
