Росіяни поранили дитину на Херсонщині: 11-річний хлопчик у лікарні

Сьогодні близько 10:00 російські війська із артилерії обстріляли житлові квартали села Чорнобаївка на Херсонщині

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждав 11-річний хлопчик, який саме йшов вулицею. Він отримав контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Першу допомогу дитині надали сусіди. Згодом бригада екстреної медичної допомоги доправила його до лікарні.

Хлопчик перебуває під наглядом лікарів, його стан контролюється.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня армія РФ атакувала Україну 280-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.