09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 12:51

Окупанти повторно обстріляли місце атаки на Херсонщині: поранено поліцейських

13 серпня 2025, 12:51
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Херсонщині поранені троє поліцейських, які здійснювали евакуацію з місця удару російського дрона по цивільному авто, де загинули двоє цивільних людей. Розпочато досудове розслідування

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Бериславська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, зокрема умисного вбивства та нападу на правоохоронців.

Правоохоронці продовжують збирати докази, аби притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, в середу, 13 серпня, близько восьмої ранку російські загарбники атакували з дрона цивільну автівку у Бериславському районі Херсонщини. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка.

Херсонська область авто дрон атака поліція поранені російська армія війна
Росіяни атакували з дрона цивільну автівку на Херсонщині: загинули дві людини
13 серпня 2025, 09:56
Росіяни обстріляли Чорнобаївку: з-під завалів будинку дістали тіло жінки
13 серпня 2025, 09:29
Нічна атака: сили ППО збили два "Іскандери" та 32 дрони росіян
13 серпня 2025, 08:38
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13 серпня 2025, 14:14
Фіктивна інвалідність у держорганах: у ДБР розповіли, скільки рішень скасовано
13 серпня 2025, 13:47
В Україні запустили спеціальну картку для отримання державних виплат
13 серпня 2025, 13:39
Харківщина й ООН разом працюють над допомогою вразливим верствам населення
13 серпня 2025, 13:13
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
13 серпня 2025, 13:09
Міноборони запускає експериментальну програму "Контракт 18–24: Дрони"
13 серпня 2025, 12:44
Заховав між кавунами: на Вінниччині в автівці іноземця знайшли антикварний самовар
13 серпня 2025, 12:40
"Бізнес" на наркотиках: у Житомирі викрили підпільну лабораторію амфетаміну
13 серпня 2025, 12:26
У Кременчуці судитимуть лікарку за смерть новонародженої дитини
13 серпня 2025, 12:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
