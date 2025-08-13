Окупанти повторно обстріляли місце атаки на Херсонщині: поранено поліцейських
На Херсонщині поранені троє поліцейських, які здійснювали евакуацію з місця удару російського дрона по цивільному авто, де загинули двоє цивільних людей. Розпочато досудове розслідування
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Бериславська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, зокрема умисного вбивства та нападу на правоохоронців.
Правоохоронці продовжують збирати докази, аби притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, в середу, 13 серпня, близько восьмої ранку російські загарбники атакували з дрона цивільну автівку у Бериславському районі Херсонщини. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка.
