Правоохоронці оголосили підозру жительці Херсона, яка зберігала та розповсюджувала порнографічний контент, а також розбещувала свого сина

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора .

Зловмисниці інкримінували ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України. Її взяли під варту з альтернативою внесення застави у понад 242 тис. грн.

Зазначається, що двох дітей жінки – у тому числі постраждалого хлопчика – негайно вилучили з небезпечного середовища. Нині вони перебувають під наглядом спеціалістів.

Нагадаємо, вночі 10 серпня у Херсоні 18-річний юнак побив та зґвалтував 71-річну жінку. Хлопця затримали, йому загрожує від трьох до п’яти років вʼязниці.