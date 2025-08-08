У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
Російські військові атакували школяра в Херсоні. В момент атаки хлопчик просто йшов вулицею
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олександра Прокудіна, російській військові скинули вибухівку з дрона на 13-річного хлопчика. Дитина в момент атаки просто йшла вулицею. Внаслідок атаки ворога хлопчик дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки.
"Постраждалого доставили до лікарні. Наші медики надають дитині всю необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, що 3 серпня російські окупанти атакували Херсон дроном-камікадзе. Під удар потрапила 23-річна місцева жителька. Її госпіталізували з вибуховою травмою.
