08 серпня 2025, 18:51

У Херсоні окупанти атакували дроном дитину

08 серпня 2025, 18:51
Ілюстративне фото
Російські військові атакували школяра в Херсоні. В момент атаки хлопчик просто йшов вулицею

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, російській військові скинули вибухівку з дрона на 13-річного хлопчика. Дитина в момент атаки просто йшла вулицею. Внаслідок атаки ворога хлопчик дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки.

"Постраждалого доставили до лікарні. Наші медики надають дитині всю необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, що 3 серпня російські окупанти атакували Херсон дроном-камікадзе. Під удар потрапила 23-річна місцева жителька. Її госпіталізували з вибуховою травмою.

