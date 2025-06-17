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17 июня 2025, 14:08

На Днепропетровщине из-за обстрела погиб мужчина, еще двое ранены

17 июня 2025, 14:08
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фото: Днепрово.
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Об этом сообщают в ДнепроОВА, передает RegioNews.

В результате артиллерийских обстрелов погиб 63-летний местный житель. Известно, что мужчина находился на улице, когда неподалеку разорвался снаряд. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Один погибший и двое раненых в Днепропетровской области. Фото: ОВА.

Кроме того, в результате атаки FPV-дроном ранения получили еще двое гражданских. 50-летний мужчина был доставлен в больницу - его состояние оценивают как средней тяжести. Другой пострадавший, которому 37 лет, получил незначительные повреждения и лечится амбулаторно.

Обстрел нанес значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Повреждены учебное учреждение, жилые дома, хозяйственные постройки. В одном из дворов полностью уничтожен легковой автомобиль. На месте работают экстренные службы, фиксируют последствия удара и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Киеве на месте ракетного удара деблокировали тело человека.

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