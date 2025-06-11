Фото: официальный сайт города Одесса

Коммунальные службы работают без остановки, чтобы устранить последствия ночной атаки и помочь жителям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Одессы.

В ночь на 10 июня в Одессе произошел мощный удар беспилотниками, повлекший за собой масштабные разрушения в разных районах города. Под обстрелы попали жилые дома, здание городского роддома, а также станция экстренной медицинской помощи. Сильно пострадала частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк и железнодорожный вокзал. Кроме того, многие автомобили жителей города получили повреждения.

Сразу после обстрела коммунальные службы начали масштабные работы по уборке и восстановлению. Сотрудники КП "Городские дороги" привлекли 16 единиц специальной техники для расчистки дорог от обломков зданий и стекла. Всего за день удалось вывезти 147 кубических метров мусора. Эти меры позволили частично освободить улицы, чтобы восстановить движение и обезопасить пешеходов.

К работам присоединились и 188 работников КП "Жилищно-коммунальные сервисы". Они закрывают выбитые окна пленкой и ОСБ-плитами, чтобы защитить жителей от ветра и дождя. По информации коммунальщиков, в результате обстрела повреждено 211 квартир, разрушены 389 оконных блоков. Вчера специалисты закрыли 190 оконных блоков, чтобы снизить влияние непогоды.

Работы по ликвидации последствий продолжаются и сегодня.

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