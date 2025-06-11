Ночной удар по Херсону: ранена 55-летняя женщина

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В ночь на 11 июня в результате российских обстрелов Херсона пострадала 55-летняя местная жительница

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина получила взрывную травму и перелом кости руки.

Потерпевшая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Она будет лечиться амбулаторно. Медики подтверждают, что ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия обстрелов на территории города.

Напомним, сегодня ночью и утром российские террористы нанесли удары по Херсону. Ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов пострадали не менее двух гражданских.