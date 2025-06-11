Оккупанты ударили по Херсону: ранены мирные жители

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Сегодня ночью и утром российские террористы нанесли удары по Херсону. Из-за вражеских обстрелов пострадали по меньшей мере двое гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Около 04:00 россияне атаковали Шуменский микрорайон, из-за чего 85-летняя женщина получила взрывную травму и обломочное ранение руки. Бригада "скорой" на месте оказала ей помощь", — говорится в сообщении.

Позже в больницу доставили херсонку 1960 года рождения. Около 06:30 женщина попала под вражеский удар в микрорайоне Корабел. Пострадавшая получила взрывную травму.