Масштабная атака РФ: ПВО сбила более 270 Shahed и десятки ракет
В ночь на 9 июня россияне атаковали Украину 499 средствами воздушного нападения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что армия РФ запустила 479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. А также:
- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 10 крылатых ракет Х-101;
- 3 крылатые ракеты Х-22;
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 1 крылатую ракету Х-35.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187 - локационно потеряны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.
Напомним, в Черкасской области зенитчики уничтожили более 30 российских дронов.
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