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09 июня 2025, 11:26

Масштабная атака РФ: ПВО сбила более 270 Shahed и десятки ракет

09 июня 2025, 11:26
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фото: Armyinform
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В ночь на 9 июня россияне атаковали Украину 499 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что армия РФ запустила 479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. А также:

  • 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
  • 10 крылатых ракет Х-101;
  • 3 крылатые ракеты Х-22;
  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • 1 крылатую ракету Х-35.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187 - локационно потеряны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

Напомним, в Черкасской области зенитчики уничтожили более 30 российских дронов.

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