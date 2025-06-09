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09 июня 2025, 12:21

Один человек погиб, пятеро ранены: полиция Донецкой области опубликовала фото последствий обстрелов

09 июня 2025, 12:21
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За сутки полиция зафиксировала 3337 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору

В Донецкой области в результате обстрелов российских войск погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Вражеские удары попали как по линии фронта, так и по жилым районам области.

В результате атак повреждены 58 гражданских объектов. Больше разрушений – среди жилых домов: их насчитали 27. Обстрелы велись по разным видам вооружения, в частности артиллерии, авиационных бомб и дронов.

Обстрел Донецкой областиОбстрел Донецкой областиОбстрел Донецкой области

В Константиновской громаде русские снаряды убили мирного жителя. Также в этом районе ранения получили еще три человека. В Краматорске противник сбросил три авиабомба типа "КАБ-250", в результате чего один человек был травмирован.

В городе Белицкое вражеские FPV-дроны атаковали жилую зону, там также пострадал местный житель.

Российская армия убила жителя Донбасса, ранены 5 гражданских

По фактам этих обстрелов полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса – "Нарушение законов и обычаев войны". Стражи порядка собирают доказательства, чтобы зафиксировать каждый случай преступных действий российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Украине участились случаи падения детей из окон.

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