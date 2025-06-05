Россия второй раз за день атаковала здание Херсонской ОГА
Российская армия нанесла повторный авиационный удар по зданию Херсонской областной государственной администрации
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин , передает RegioNews .
По предварительным данным, оккупанты сбросили авиабомбы, которые полностью уничтожили административное сооружение. Это уже вторая атака по объекту за день, подчеркнул глава ОВА.
Информация о потерпевших уточняется.
На месте работают экстренные службы и спасатели.
Напомним, сегодня утром, 5 июня, российская армия нанесла авиационный удар по Херсону. Оккупантиы попали в здание Херсонской ОГА.
В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23.
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