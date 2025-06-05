Россия второй раз за день атаковала здание Херсонской ОГА

фото: Херсонская ОВА

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин , передает RegioNews .

По предварительным данным, оккупанты сбросили авиабомбы, которые полностью уничтожили административное сооружение. Это уже вторая атака по объекту за день, подчеркнул глава ОВА.

Информация о потерпевших уточняется.

На месте работают экстренные службы и спасатели.

Напомним, сегодня утром, 5 июня, российская армия нанесла авиационный удар по Херсону. Оккупантиы попали в здание Херсонской ОГА.

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23.