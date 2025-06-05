Росія вдруге за день атакувала будівлю Херсонської ОДА
Російська армія завдала повторного авіаційного удару по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За попередніми даними, окупанти скинули авіабомби, які повністю знищили адміністративну споруду. Це вже друга атака по об'єкту за день, наголосив очільник ОВА.
Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.
На місці працюють екстрені служби та рятувальники.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 5 червня, російська армія завдала авіаційного удару по Херсону. Окупанти поцілили у будівлю Херсонської ОДА.
У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23.
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