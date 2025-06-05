Россияне попали КАБом по зданию Херсонской облгосадминистрации

фото: соцсети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Труха Херсон.

В частности, кафиры попали в здание Херсонской ОГА. В соцсетях распространили фото здания после прямого попадания.

В Херсонской области в течение суток, с 06:00 среды, 4 июня, по 06:00 четверга, 5 июня, в результате российской агрессии два человека погибли и еще десять получили ранения.

Как сообщалось, утром 5 июня российская авиация атаковала Херсон.