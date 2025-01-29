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Про це повідомляє Національна поліція України в Херсонській області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що восени 2023 року керівник приватного підприємства з Одеси погодився капітально відновити у Благодатному приватні будинки, які постраждали від ворожих обстрілів. Проте в результаті підрязник значно завищив суму проведених робіт. Тепер зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.

Зазначається, що з серпня по жовтень 2023 року керівництво територіальної громади у Херсонській області уклало 11 договорів із будівельною фірмою з Одеси щодо виконання капітальних ремонтів житлових будинків. Йдеться про будинки, які постраждали від російських обстрілів у Благодатному.

Сільська рада перевела на рахунок підприємця близько 4 мільйонів гривень. Проте виявилося, що 41-річний власник компанії завищив суму на майже пів мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили депутата на розкраданні коштів. Йдеться про гроші, які виділили з бюджету на купівлю вуличних ліхтарів. Депутат організував схему, через яку бюджет втратив 16,4 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що у Києві судитимуть ексдиректора ритуальної служби та його заступника. Їх підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, які виділили на будівництво колумбарної стіни на кладовищі. Це стіна для захоронення урн.