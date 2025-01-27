Злоумышленники вырубили деревьев более чем на 5 миллионов гривен

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили злоумышленников, с 2023 года незаконно рубивших деревья на территории Лозовского района Харьковской области. Древесину они потом продавали, и всего заработали более 5 миллионов гривен.

Подозреваемые – восемь мужчин от 32 до 53 лет. По данным следствия, они вырубили около 540 кубических метров древесины.

Правоохранители провели обыски. Нашли, в частности, складские помещения, где подозреваемые хранили древесину. Также полицейские изъяли бензопилы и транспорт, который они использовали. У подозреваемых также нашли предмет, похожий на ручную гранату Ф-1 со страстью УЗРГМ.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники разворовали 1,2 миллиона гривен в "Северной Пуще" . Известно, что в 2021 году между ДСП "Северная Пуща" и одной из государственных энергокомпаний был заключен договор на вырубку зеленых насаждений в Киевской области. Однако впоследствии чиновники обманули жителей поселка, где должны были быть выполнены работы: они подписали фиктивные договоры с жителями и пообещали деньги за привлечение к работам, но в результате получили доступ к их картам. Оплата за "работу" в размере 1,2 миллиона гривен была присвоена должностными лицами.

Также сообщалось, что на Буковине задержали незаконно вырубавшего елки мужчину . У него нашли 150 деревьев, на которые у него не было разрешения. Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.