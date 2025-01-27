14:30  27 января
На Волыни разоблачили железнодорожников, перевозивших мужчин в локомотивах в Польшу
14:35  27 января
Россияне ударили КАБами по Степногорску на Запорожье: ранены 4 гражданских
13:20  27 января
В Одессе работники ТЦК избили сына журналистки: против них открыли уголовное производство
UA | RU
UA | RU
27 января 2025, 16:18

В Харьковской области разоблачили "черных лесорубов"

27 января 2025, 16:18
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Злоумышленники вырубили деревьев более чем на 5 миллионов гривен

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили злоумышленников, с 2023 года незаконно рубивших деревья на территории Лозовского района Харьковской области. Древесину они потом продавали, и всего заработали более 5 миллионов гривен.

Подозреваемые – восемь мужчин от 32 до 53 лет. По данным следствия, они вырубили около 540 кубических метров древесины.

Правоохранители провели обыски. Нашли, в частности, складские помещения, где подозреваемые хранили древесину. Также полицейские изъяли бензопилы и транспорт, который они использовали. У подозреваемых также нашли предмет, похожий на ручную гранату Ф-1 со страстью УЗРГМ.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники разворовали 1,2 миллиона гривен в "Северной Пуще" . Известно, что в 2021 году между ДСП "Северная Пуща" и одной из государственных энергокомпаний был заключен договор на вырубку зеленых насаждений в Киевской области. Однако впоследствии чиновники обманули жителей поселка, где должны были быть выполнены работы: они подписали фиктивные договоры с жителями и пообещали деньги за привлечение к работам, но в результате получили доступ к их картам. Оплата за "работу" в размере 1,2 миллиона гривен была присвоена должностными лицами.

Также сообщалось, что на Буковине задержали незаконно вырубавшего елки мужчину . У него нашли 150 деревьев, на которые у него не было разрешения. Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

вырубка деревьев Харьковская область полиция
В Одесской области мужчина обустроил квартиру под выращивание конопли
27 января 2025, 12:11
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Сбил 4 людей на переходе: экспредседателя Броварской РГА Майбоженко оштрафовали за пьяное ДТП, авто вернут
27 января 2025, 17:05
Заплатить за службу в тылу: на Днепропетровщине медика ВЛК поймали на взятке
27 января 2025, 16:41
Въехал в дерево: в Черкасской области в ДТП пострадали четверо мужчин
27 января 2025, 16:37
Нардепа Николая Тищенко повторно посадили под домашний арест
27 января 2025, 16:25
Минобороны создало два резервных центра для поддержки освобожденных из плена военных
27 января 2025, 16:14
Сотрудников ТЦК предлагают наказывать за нарушение правил мобилизации
27 января 2025, 16:12
Во Львовской области женщина присвоила почти миллион гривен на дроны для военных
27 января 2025, 15:55
В ГУР опровергли, что Буданов сказал нардепам об "угрозе для существования Украины" без переговоров
27 января 2025, 15:50
Водительское удостоверение за деньги: в Киеве разоблачили новую схему
27 января 2025, 15:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »