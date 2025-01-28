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28 января 2025, 14:36

В Тернопольской области задержали мужчину, который за 15 000 долларов предлагал "решить вопрос" с мобилизацией

28 января 2025, 14:36
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Житель Тернопольской области требовал от мужа деньги за помощь в признании его непригодным к военной службе. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 23-летний житель региона предложил мужчине изготовить документы, позволяющие избежать мобилизации. У злоумышленника якобы были знакомые, которые могли повлиять на решения членов военно-врачебной комиссии и работников ТЦК. Свои услуги он оценил в 15 000 долларов США.

Правоохранители задержали мужчину во время получения неправомерной выгоды.

На данный момент ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Одессе задержали врача, который за 700 долларов производил фиктивные справки для мужчин, не желавших служить в армии.

Напомним, в Днепре адвокат организовал "схему для уклонистов". За 12 000 долларов правозащитник обещал решить вопрос, используя фиктивные документы.

Тернопольская область уклонение от мобилизации коррупционная схема ответственность полиция
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